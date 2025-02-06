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قتلى بقصف على قرية داخل روسيا

آثار قصف على بيلغورود في روسيا (أرشيفية)
6 فبراير 2025 18:22

أسفر هجوم بمسيّرة عن مقتل فتاتين ورجل، وفق ما أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية على الحدود مع أوكرانيا اليوم الخميس.
وأوضح غلادكوف، على تطبيق تلغرام "أسقطت طائرة مسيّرة عبوة ناسفة على سيارة وقت الهجوم، وكان هناك رجل وفتاتان عمرهما 18 و14 عاما داخل السيارة، وقد لقوا حتفهم في مكان الحادث".
واستهدفت الضربة قرية "لوغاتشيفكا" في منطقة بيلغورود التي لديها معبر حدودي مع منطقة خاركيف الأوكرانية أغلق منذ بدء الأزمة الأوكرانية عام 2022.
وقال غلادكوف إن المسيّرة أصابت سيارة قرب القرية.
وأنشأت روسيا منطقة مغلقة في المنطقة الحدودية في بيلغورود منذ أكتوبر 2022، وحذّرت المدنيين من دخولها بسبب خطر الهجمات.
وطلب غلادكوف من السكان عدم الذهاب إلى هناك وقال "دخول لوغاتشيفكا محظور. أناشد مجددا جميع السكان: لا ينبغي دخول البلدات التي أغلقت بقرار من مقر العمليات".

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المصدر: آ ف ب
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