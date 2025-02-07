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روسيا تعلّق على لقاء محتمل بين بوتين وترامب

صورة مجمعة لترامب وبوتين
7 فبراير 2025 16:34

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن روسيا والولايات المتحدة لم تناقشا بعد الاجتماع المحتمل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
كما نقلت الوكالة عنالمتحدث باسم الرئاسة الروسية تأكيده عدم إجراء أي اتصالات أولية بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لهذا الاجتماع أو أين وكيف يمكن أن ينعقد.
وقال ترامب وبوتين إنهما حريصان على اللقاء شخصيا. ومن المتوقع أن يركز جدول الأعمال الاجتماع، إذا عقد، على الهدف الذي أعلنه ترامب المتمثل في إنهاء الأزمة الأوكرانية بسرعة.
كانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت، أمس الخميس، عن ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الروسي (الدوما) قوله إن الاستعدادات للقاء بين بوتين وترامب وصلت إلى "مرحلة متقدمة"، وإن الاجتماع قد يعقد قريبا ربما في فبراير أو مارس.

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المصدر: آ ف ب
الكرملين
روسيا
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
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