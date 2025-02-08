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تحديد موعد عقد أولى جلسات الحكومة اللبنانية الجديدة

نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية يدلي بأول تصريح بعد تشكيل الحكومة
8 فبراير 2025 21:52

يعقد مجلس الوزراء اللبناني أولى جلساته الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
وقال البيان إن مجلس الوزراء دعي "لعقد جلسته الأولى، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، في القصر الجمهوري في بعبدا، ويسبقها التقاط الصورة التذكارية".
كانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة.
وأوردت الرئاسة، في بيان، أن "الرئيس (جوزيف) عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة".
وتعهد نواف سلام بأن يكون رئيسا لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" في لبنان، والعمل على إعادة بناء "الثقة" مع المجتمع الدولي.
وقال سلام، في كلمته الأولى بعد إعلان تشكيلته الحكومية، إن "الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي"، عبر "تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار... وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار".
وأضاف "ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة... بين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي".
جاء تشكيل الحكومة بعد أقل من شهر من تكليف نواف سلام تشكيل حكومة جديدة. وتضم الحكومة اللبنانية الجديدة وزراء تم اختيارهم وفق معايير وضعها سلام ومتمثلة بفصل النيابة عن الوزارة واختيار الكفاءات دون تمثيل للأحزاب.
كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد كلف القاضي سلام في 13 يناير الماضي، بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن نال سلام، في الاستشارات النيابية الملزمة، تأييد 84 نائبا من النواب البالغ عددهم 128. 

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المصدر: وكالات
الحكومة اللبنانية
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