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مصر: «توافق عربي» على رفض تهجير الفلسطينيين وبدء الإعمار

علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (رويترز)
11 فبراير 2025 01:04

القاهرة (الاتحاد)

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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وجود توافق عربي كامل على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وضرورة إعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد.
وذكرت، في بيان أمس، أن عبد العاطي التقى، في واشنطن مساء أمس الأول، عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأميركي السناتور الديمقراطي كريس فان هولن. وقال متحدث الوزارة السفير تميم خلاف: إن عبد العاطي شدد على التوافق العربي الكامل على مسألة رفض تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، وضرورة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد، وبدون خروج الفلسطينيين من أرضهم.
وأبرز عبد العاطي جهود مصر في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وضمان استدامته، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة، وفق البيان.
إلى ذلك، أعربت مصر، أمس في بيان، عن استهجانها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي اتهم فيها مصر بأنها وراء حصار الفلسطينيين في غزة، وأنها ترفض خروجهم من غزة عبر معبر رفح إلى جهة أخرى يريدونها، معتبرة أنها ادعاءات وتضليل متعمد ومرفوض يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة.
وأكدت مصر على أن تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية. 
في غضون ذلك، بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، زيارة العمل للولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أمس.
وذكرت «بترا» أنه من المقرر أن يلتقي الملك عبدالله، اليوم، الرئيس الأميركي، في واشنطن. كما سيلتقي بوزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وأعضاء لجان في مجلسي الشيوخ والنواب.

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