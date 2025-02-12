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مصرع العشرات في حادث تصادم بالمكسيك

عناصر من الشرطة المكسيكية(أرشيفية)
12 فبراير 2025 07:58

أعلنت السلطات المكسيكية  أنّ 38 شخصا على الأقلّ لقوا مصرعهم في حادث مروري وقع في جنوب شرق البلاد، ونجم عن اصطدام شاحنة بحافلة ركاب، في أول حصيلة رسمية لضحايا هذه المأساة.
وقال جاكسون فيلاسيس، المدّعي العام لولاية كامبيتشي، للصحافيين إنّ الحادث أوقع 38 قتيلا، 36 منهم كانوا على متن الحافلة والاثنان الباقيان على متن الشاحنة.
وهذه أول حصيلة رسمية تنشرها السلطات لهذه الكارثة التي وقعت قبل ثلاثة أيام.
وأضاف المدّعي العام أنّ أربعة أشخاص آخرين توفوا في الحادث وفقا لأقاربهم، لكنّ السلطات لم تتمكّن من العثور على جثثهم.
وأصيب تسعة أشخاص آخرين بجروح في الحادث المروري الذي يعدّ من بين الأفدح في البلاد في السنوات الأخيرة.
وقالت الشركة إنّ الحادث وقع فجر السبت قرابة الساعة 2,45 (08,45 ت غ) عندما "اجتاحت شاحنة الطريق الذي كانت تسير عليه حافلتنا بين فيلا ديل سول وتيكولوتيلا". 

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المصدر: وكالات
حادث تصادم
المكسيك
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