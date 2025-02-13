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"إكس" توافق على دفع 10 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية

"إكس"
13 فبراير 2025 07:33

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك وافقت على دفع نحو 10 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الشركة ورئيسها التنفيذي السابق.
وقالت شركة ميتا بلاتفورمز الشهر الماضي إنها وافقت على دفع حوالي 25 مليون دولار لتسوية دعوى رفعها ترامب.
ورفع ترامب دعاوى ضد تويتر، المعروفة حاليا بإكس، وفيسبوك وألفابت وكذلك رؤوسائها التنفيذيين حينها في يوليو تموز 2021.
ويقود ماسك، الذي يرأس شركة تسلا، وزارة الكفاءة الحكومية، الذراع الجديدة للبيت الأبيض.
ووفقا للصحيفة، فمن المتوقع أن يسعى محامو ترامب إلى التوصل إلى تسوية مع جوجل التي حظرت ترامب من يوتيوب بعد أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021.

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المصدر: وكالات
موقع تويتر
منصات التواصل الاجتماعي
دعوى قضائية
ترامب
إيلون ماسك
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