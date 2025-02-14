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انطلاق أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يلقي كلمة في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن
14 فبراير 2025 17:57

انطلقت، اليوم الجمعة، أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا بحضور عشرات المسؤولين والدبلوماسيين من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا الأمن العالمي.
وألقى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير كلمة خلال افتتاح الحدث الذي يحضره جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي.
وقال شتاينماير "دعونا نتمسك بما يساعدنا. التعاون يساعدنا. الشراكات والتحالفات جديرة بالاهتمام".
كما يحضر المؤتمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي سيلتقي نائب الرئيس الأميركي ليناقش معه محادثات السلام المرتقبة بشأن الأزمة الأوكرانية واللقاء المنتظر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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المصدر: وكالات
مؤتمر ميونيخ للأمن
فرانك فالتر شتاينماير
جي دي فانس
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