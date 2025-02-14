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أوكرانيا تسلِّم مسودة اتفاق حول المعادن للولايات المتحدة

العاصمة الأوكرانية كييف
14 فبراير 2025 23:37

أعلن مسؤول أوكراني، اليوم الجمعة، أن كييف وافقت على منح الجانب الأميركي مسودة اقتراح للمراجعة من شأنه أن يمنح واشنطن حق الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية مقابل استمرار الدعم الأميركي.
وزار سكوت بيسنت وزير الخزانة الأميركي، كييف هذا الأسبوع لتقديم مسودة أولى لاتفاق قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن كييف ستدرسه بهدف الانتهاء منه مع انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن.
وقال أحد أعضاء وفد كييف في مؤتمر ميونيخ، اليوم الجمعة للصحافيين "سلمت أوكرانيا الوثيقة"، مضيفا أن الجانب الأميركي طلب وقتا للنظر فيها.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يريد التفاوض مع أوكرانيا على "اتفاق" تقدّم فيه معادنها النادرة، وهي مواد أولية تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات، "ضمانة" مقابل حصولها على مساعدات أميركية.
كما أوضح أنه طالب كييف بما يساوي 500 مليار دولار أميركي من تلك المعادن النادرة.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس الخميس، إنه يتوقع التوصّل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن ثرواتها المعدنية يعوّض الولايات المتّحدة جزئيا عن الأموال التي دفعتها لتزويد كييف بأسلحة.
وقال روبيو، في مقابلة إذاعية، إنّ "بعضا من هذه الأموال سيعود لسداد مليارات الدولارات التي أنفقت من أموال دافعي الضرائب الأميركيين".

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
المعادن النادرة
الولايات المتحدة
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