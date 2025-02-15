الأحد 16 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عدد المصابين بالحصبة في تكساس الأسوأ منذ 30 عاماً

عدد المصابين بالحصبة في تكساس الأسوأ منذ 30 عاماً
15 فبراير 2025 11:19

تضاعف عدد المصابين بمرض الحصبة المستمر في غرب ولاية تكساس إلى 48 مصاباً، معظمهم من الأطفال والمراهقين، وهو أسوأ تفشي للمرض في الولاية منذ ما يقرب من 30 عاما.
وقال مسؤولو الصحة بالولاية يوم الجمعة في بيان صحفي إن المصابين إما لم يتلقوا تطعيما أو أن حالة التطعيم غير معروفة.
وتم نقل ثلاثة عشر شخصاً إلى المستشفى. وقالت لارا أنطون المتحدثة باسم وزارة الصحة في تكساس إن هذه الحالات تركزت في مجتمع مينونايت "المتماسك والذي لم يتلق تطعيمات كافية".
وأوضحت أنطون إن مقاطعة جينز هي مقاطعة ريفية للغاية، ولذلك فإن العديد من العائلات ترسل أطفالها إلى مدارس خاصة صغيرة أو يتلقون تعليمهم في المنزل.
وأضافت أنطون: "الكنيسة ليست السبب في عدم تلقيهم التطعيم...إنه خيار شخصي ويمكنك أن تفعل ما تريد. الأمر فقط أن هذا المجتمع لا يذهب ويحصل على رعاية صحية منتظمة ".

أخبار ذات صلة
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب غرب تكساس
عاصفة ثلجية تضرب تكساس والساحل الشمالي للخليج
المصدر: د ب أ
الحصبة
تكساس
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
الترجي «سوبر 7» في تونس
الترجي «سوبر 7» في تونس
اليوم 21:11
محمد بن راشد يشهد سباق السيدات ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد سباق السيدات ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية
اليوم 21:11
الفيكتوري تيم بطل «إكس كات» بالفجيرة
الرياضة
الفيكتوري تيم بطل «إكس كات» بالفجيرة
اليوم 21:08
الفجيرة يتعثر أمام الذيد والإمارات يوقف «العربي»
الرياضة
الفجيرة يتعثر أمام الذيد والإمارات يوقف «العربي»
اليوم 20:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©