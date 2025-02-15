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الفاتيكان ينشر بيانا عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس

طواقم صحفية أمام مستشفى "جيميلي" حيث يعالج البابا فرنسيس
15 فبراير 2025 19:22

قال متحدث باسم الفاتيكان، اليوم السبت، إن البابا فرنسيس يواصل تلقي العلاج من عدوى تنفسية في المستشفى، حيث سيبقى هناك وفقا لما تقتضيه الحاجة.
وأضاف ماتيو بروني مدير المكتب الصحفي في الفاتيكان "سنرى كيف يستجيب للعلاج. ليس لدي موعد محدد (لخروجه)".
وأوضح أن البابا فرنسيس قضى ليلة هادئة في المستشفى، أمس الجمعة، ولم ترتفع درجة حرارته خلال الليل. وتوقع استمرار إجراء الفحوص اليوم السبت.
وقال مسؤول في الفاتيكان، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للصحافة، إن البابا فرنسيس لم ترتفع درجة حرارته صباح اليوم السبت.
ويعاني البابا، البالغ 88 عاما، من التهاب في الشعب الهوائية لأكثر من أسبوع ونقل إلى مستشفى "أجوستينو جيميلي" للعلاج في العاصمة الإيطالية روما صباح أمس الجمعة.
ويوجد في المستشفى، وهو الأكبر في المدينة، جناح خاص لعلاج الباباوات. وأمضى البابا فرنسيس تسعة أيام هناك في يونيو 2023 حين خضع لجراحة لعلاج فتق في البطن.
وقال الفاتيكان، مساء أمس الجمعة، إن الفحوصات أظهرت أن البابا فرنسيس يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي.
وأصيب فرنسيس، الذي يتولى منصب بابا الفاتيكان منذ عام 2013، بالإنفلونزا ومشاكل صحية أخرى عدة مرات خلال العامين الماضيين. وعندما كان شابا، أصيب بالتهاب في الأغشية المحيطة بالرئة وأزيل جزء من إحدى رئتيه.

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المصدر: رويترز
البابا فرنسيس
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العلاج
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