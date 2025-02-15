انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي

قال وزير المالية في جيبوتي إن الزعماء الأفارقة اختاروا وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف رئيسا جديدا لمفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، في القمة التي انطلقت اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال إلياس موسى دوالي وزير الاقتصاد والمالية في جيبوتي إن يوسف "فاز" بالمنصب عبر انتخابات.

تنافس يوسف على هذا المنصب، الذي يخصص هذه المرة لممثل عن شرق أفريقيا، مع الكيني رايلا أودينغا، ووزير خارجية مدغشقر السابق ريشارد راندرياماندراتو.

شغل يوسف، البالغ من العمر 59 عاما، منصب وزير خارجية جيبوتي منذ عام 2005.

وحصل الدبلوماسي على الدعم المطلوب من ثلثي زعماء القارة الأفريقية في قمتهم الـ38 التي انطلقت اليوم.

يخلف يوسف، التشادي موسى فكي محمد الذي بقي في رئاسة المفوضية الأفريقية لولايتين، وهو الحد الأقصى في هذا المنصب التنفيذي.

يتحدث الدبلوماسي الجيبوتي اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وقال يوسف، في تصريح صحفي في ديسمبر الماضي، إن "القارة تواجه صعوبات كبيرة في الوقت الراهن".

وأضاف أنه كرئيس للمفوضية، سيكون "السلام والأمن" على رأس أولوياته.