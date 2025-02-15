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مظاهرات في ميونيخ ضد الكراهية تزامنا مع مؤتمر الأمن

عناصر من الشرطة الألمانية في شوارع ميونيخ
15 فبراير 2025 23:01

شهدت مدينة ميونيخ، في جنوب ألمانيا اليوم السبت، خروج مئات الأشخاص في مظاهرات وتجمعات للإعراب عن دعم السلام والتعددية، وللتنديد بالكراهية والتحريض والحرب. 
تزامن المظاهرات مع انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث يجتمع قادة سياسيون بارزون من جميع أنحاء العالم لمدة ثلاثة أيام لمناقشة القضايا الأمنية. 
وكانت السلطات الألمانية أنشأت منطقة أمنية مشددة حول مقر المؤتمر في فندق «بايريشر هوف» الفاخر. كما فرض حظر طيران فوق المدينة، يشمل الطائرات المسيرة. 
ويشارك حوالي 5000 شرطي في عملية تأمين المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة وذلك بدعم من ولايات ألمانية أخرى والنمسا. 
ووفقا للشرطة، تجمع حوالي 1200 شخص في مظاهرة بساحة «شتاخوس»، اليوم، قبل أن ينطلقوا في مسيرة عبر وسط المدينة باتجاه ساحة «مارين بلاتس». 
كما انطلقت مسيرة احتجاجية أخرى من ساحة «كونيجس بلاتس»، حيث قدرت الشرطة عدد المشاركين هناك بين 500 و600 شخص. أما ساحة «أوديونس بلاتس»، فشهدت اعتصاما ثابتا منذ الظهيرة سبقه تنظيم سلسلة بشرية احتجاجية. 
وقال المتحدث باسم الشرطة إن عدد المشاركين في الاحتجاجات بوجه عام جاء أقل من المتوقع، مرجحا أن يرجع السبب في ذلك إلى هجوم الدهس الذي وقع في ميونيخ أول أمس الخميس عندما قام شاب بمداهمة مظاهرة تابعة لنقابة «فيردي» بسيارته ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 39 شخصا حالة بعضهم خطيرة. 

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المصدر: د ب أ
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مظاهرات
مؤتمر ميونيخ للأمن
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