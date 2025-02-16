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مقتل 48 شخصاً جراء انهيار منجم في مالي

أرشيفية
16 فبراير 2025 09:08

ذكرت وسائل إعلام، أمس السبت، أن 48 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم جرّاء انهيار منجم للذهب غرب جمهورية مالي.

 

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر محلية قولها إن "48 شخصاً على الأقل قتلوا في انهيار موقع غير مرخص له للتنقيب عن الذهب في غرب مالي"​​​.

 

وأضافت نقلاً عن مصدر في الشرطة أن "الحصيلة بلغت 48 قتيلاً حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي جراء الانهيار".

 

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وفي يناير 2024، لقي أكثر من 70 شخصاً مصرعهم جرّاء انهيار منجم للذهب في بلدة كانغابا جنوب غرب مالي.

 

يشار إلى أن مالي تعتبر ثالث منتج للذهب في القارة الإفريقية.

المصدر: وام
مالي
انهيار
منجم ذهب
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