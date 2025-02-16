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زلازل تهز مدينة نابولي في إيطاليا

زلزال
16 فبراير 2025 22:12

تعرضت مدينة نابولي الإيطالية لسلسلة من الزلازل، اليوم الأحد، بلغ أشدها قوة 3,9 درجة على مقياس ريختر، وفقا للمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.
وقعت الهزة الأرضية الأكثر شدة في حوالي الساعة 0300 مساء (1430 بتوقيت جرينتش) في غرب المدينة، في منطقة حقول "فليجريان" البركانية، والتي تعرف بأنها بركان هائل.
ولم يصب أحد كما لم يكن هناك أي ضرر كبير، وفقا للتقارير الأولية، رغم أن السكان هناك شعروا بوضوح بالهزات وغادر الكثير منهم مبانيهم وخرجوا إلى الشارع.
وقال جيجي مانزوني، عمدة مدينة "بوزولي" إن عناصر الشرطة، بمساعدة العديد من المتطوعين، يقدمون الدعم للسكان.

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زلازل تهز مدينة نابولي الإيطالية
المصدر: د ب أ
نابولي
زلازل
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