إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا

قال مسؤولون أميركيون إنه تم إغلاق المدارس وصدر أمر للسكان بالبقاء في منازلهم اليوم الثلاثاء بعد اندلاع حريق كبير في منشأة تابعة لشركة لصناعة معدات الطيران والفضاء في بلدة شمال مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية.

وقالت إدارة شرطة بلدة أبينجتون، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن حريقاً اندلع في شركة إس بي إس تكنولوجيز في جينكينتاون مساء أمس الاثنين، مضيفة أن شهود عيان قالوا إن انفجارا وقع، وكان يمكن رؤية ألسنة اللهب داخل المستودع.

وتم إخلاء المبنى، ولم يكن هناك أي مفقودين بين جميع الموظفين ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات. وقال المسؤولون إن أمر الإبقاء للسكان داخل منازلهم ظل ساري المفعول حتى تمت السيطرة على الحريق لأن الدخان والجسيمات الناتجة عن الحريق كانت تتسرب عبر المنطقة.

وأعلنت هيئة سكك حديدية إقليمية في بداية اليوم الثلاثاء أن الحريق قد يتسبب في وقف الخدمة مؤقتا على ثلاثة خطوط وتأخيرات في أجزاء أخرى من الشبكة.