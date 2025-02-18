الأربعاء 19 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا

إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
18 فبراير 2025 20:48

قال مسؤولون أميركيون إنه تم إغلاق المدارس وصدر أمر للسكان بالبقاء في منازلهم اليوم الثلاثاء بعد اندلاع حريق كبير في منشأة تابعة لشركة لصناعة معدات الطيران والفضاء في بلدة شمال مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية.
وقالت إدارة شرطة بلدة أبينجتون، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن حريقاً اندلع في شركة إس بي إس تكنولوجيز في جينكينتاون مساء أمس الاثنين، مضيفة أن شهود عيان قالوا إن انفجارا وقع، وكان يمكن رؤية ألسنة اللهب داخل المستودع.
وتم إخلاء المبنى، ولم يكن هناك أي مفقودين بين جميع الموظفين ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات. وقال المسؤولون إن أمر الإبقاء للسكان داخل منازلهم ظل ساري المفعول حتى تمت السيطرة على الحريق لأن الدخان والجسيمات الناتجة عن الحريق كانت تتسرب عبر المنطقة.
وأعلنت هيئة سكك حديدية إقليمية في بداية اليوم الثلاثاء أن الحريق قد يتسبب في وقف الخدمة مؤقتا على ثلاثة خطوط وتأخيرات في أجزاء أخرى من الشبكة. 

أخبار ذات صلة
أميركا: إبقاء السكان بمنازلهم جراء حريق في بنسلفانيا
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
المصدر: د ب أ
أميركا
حريق
آخر الأخبار
آيندهوفن ويوفنتوس في دوري الأبطال.. التاريخ يحدد «الفائز»!
الرياضة
آيندهوفن ويوفنتوس في دوري الأبطال.. التاريخ يحدد «الفائز»!
اليوم 13:00
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
الرياضة
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
اليوم 12:30
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
الأخبار العالمية
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
اليوم 12:25
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
اليوم 12:20
آبل تكشف عن iPhone SE 4.. تحديثات قوية ومزايا رائعة
التعليم والمعرفة
"آبل" تكشف عن "آيفون SE 4".. تحديثات قوية ومزايا رائعة
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©