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الرئيس الكرواتي يدعو للحذر في مواجهة التغيرات الجيوسياسية

الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش متحدثاً خلال حفل إعادة تنصيبه (أ ف ب)
19 فبراير 2025 02:03

زغرب (أ ف ب)

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دعا الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، أمس، إلى الحذر وحماية المصالح الوطنية لبلاده في فترة «تغيرات» جيوسياسية. وجاء ذلك في خطاب عقب تأديته اليمين الدستورية إثر إعادة انتخابه في يناير الماضي لولاية ثانية من خمس سنوات. وفاز الاشتراكي ميلانوفيتش (58 عاماً)  على مرشح «حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي» المحافظ الحاكم، دراغان بريموراتس، في الدورة الثانية من الانتخابات في 12 يناير المنصرم، حاصداً 74% من الأصوات.
ورغم أن صلاحيات الرئيس محدودة في كرواتيا، فقد شكلت هذه النتيجة ضربة جديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي بزعامة رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش المنافس السياسي لميلانوفيتش منذ فترة طويلة.
وحقق ميلانوفيتش فوزه بدعم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وأكد ميلانوفيتش، خلال الحفل، ضرورة أن تضع بلاده «سياسة وطنية تخدم في المقام الأول مصالحنا في هذا العالم الجديد». وأضاف: «ليست هناك حاجة للتسرع في الوقوف في الخطوط الأمامية بشأن قضايا لا نستطيع التأثير فيها بشكل كبير، ولا نستطيع تغييرها، وفي كثير من الأحيان لا نفهمها».

كرواتيا
اليمين الدستورية
زوران ميلانوفيتش
زغرب
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