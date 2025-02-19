جنوح أكثر من 150 حوتاً قاتلاً على شاطئ أسترالي

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن أكثر من 150 من الحيتان القاتلة الزائفة تقطعت بها السبل على شاطئ ناء في ولاية تسمانيا الأسترالية.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الموارد الطبيعية والبيئة أن خبراء بحريين من بينهم أطباء بيطريون كانوا في مكان الحادث بالقرب من نهر آرثر على الساحل الشمالي الغربي لتسمانيا.

وقال البيان إن 136 من بين 157 حوتاً، يبدو أنها لا تزال على قيد الحياة.



وأشار البيان إلى أن عدم إمكانية الوصول إلى الشاطئ وظروف المحيط والتحديات التي تواجه إيصال المعدات المتخصصة إلى المنطقة النائية تعقد عملية الاستجابة.

وقالت الإدارة إن السلطات لم تطلب بعد مساعدة الجمهور لإنقاذ الحيتان.



