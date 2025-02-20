روسيا تعلن استعادة مناطق شاسعة في كورسك

قال مسؤول في هيئة الأركان إن الجيش الروسي استعاد "أكثر من 800 كيلومتر مربع" في منطقة كورسك الروسية التي تسيطر قوات أوكرانية علة جزء منها منذ هجوم بدأته الصيف الماضي.

وأكد الجنرال سيرغي رودسكوي المسؤول الثاني في هيئة الأركان الروسية، في مقابلة مع صحيفة الجيش "كراسنايا زفيزدا"، "حررنا أكثر من 800 كيلومتر مربع، ما يمثل 64 % من مساحة الأراضي" في كورسك.

بذلك، ينشر الجيش الروسي للمرة الأولى أرقاما محددة عن الأراضي الروسية التي سيطرت عليها أوكرانيا في منطقة كورسك وتقر بأن أكثر من 400 كيلومتر مربع لا تزال تحت سيطرة كييف.

وتؤكد أوكرانيا أنها تسيطر على 500 كيلومتر مربع في منطقة كورسك.

وقال الجنرال رودسكوي "المبادرة في منطقة كورسك في يدنا بالكامل. هجوم القوات الروسية جار في كل الاتجاهات".

وأفاد بأن روسيا تسيطر في مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية "على حوالى 75 % من الأراضي" في حي أن منطقة لوغانسك الأوكرانية تسيطر كييف على "أقل من 1 %".

وأعلنت موسكو، في 30 سبتمبر 2022، أنها ضمت أربع مناطق أوكرانية.

وأكد رودسكوي أيضا أنه في 2024 سيطرت القوات الروسية على "حوالى 4500 كيلومتر مربع" من الأراضي الأوكرانية "وأكثر من 600 كيلومتر مربع في أول شهرين من السنة الراهنة".