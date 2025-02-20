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الدنمارك تدعو أوروبا إلى إعادة التسلح بكثافة

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن
20 فبراير 2025 21:05

أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن أن أوروبا بحاجة إلى إعادة تسليح نفسها بكثافة مع التمسك بالتحالف عبر الأطلسي.
وقال راسموسن، لوكالة فرانس برس "يجب على أوروبا أن تدافع عن أمنها بشكل أكبر... يتعين علينا أن نبذل جهودا أكبر بكثير، ليس فقط لضمان دفاعنا، بل أيضا لدعم أوكرانيا لأننا نمر بمرحلة حرجة للغاية في تاريخ العالم".
وأضاف "سوف تؤثر كيفية استجابتنا وتصرفنا اليوم أيضا على كيفية استجابة الولايات المتحدة وتصرفها غدا".
أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستخصص 50 مليار كرونة إضافية (6,8 مليار يورو) لإنفاقها العسكري في عامي 2025 و2026.
وترفع هذه الزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 3% من ناتجها المحلي الإجمالي.
الدولة الاسكندنافية من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا التي منحتها مساعدات بقيمة تناهز 7,2 مليار يورو منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
وتابع راسموسن "لقد كنا مع أوكرانيا منذ اليوم الأول، لأننا أدركنا أن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فحسب. بل يتعلق في الأساس بالبنية الأمنية في أوروبا".
وقال راسموسن "نواجه وضعا طبيعيا جديدا. ونأمل أن يظل لنا في هذا الوضع الطبيعي الجديد تحالف وعلاقة قوية للغاية عبر الأطلسي".

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المصدر: آ ف ب
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