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الأمم المتحدة: 12.7 مليون أوكراني بحاجة إلى مساعدات

لاجئون أوكرانيون في بولندا (أرشيفية)
22 فبراير 2025 01:13

جنيف (الاتحاد)

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أفاد منسق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا، ماتياس شمالي، بأن 12.7 مليون شخص في البلاد، أي ما يعادل 36 بالمئة من السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2025. جاء ذلك في تصريحات أمس، خلال الإفادة الصحفية الأسبوعية لمكتب الأمم المتحدة في جنيف عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وأشار إلى أن «الحرب الروسية الأوكرانية بدأت قبل ثلاث سنوات، وأن عدد ضحايا الحرب في أوكرانيا زاد بنسبة 30 بالمئة العام الماضي مقارنة بعام 2023».
وقال: «في عام 2025، ثمة حاجة إلى 2.6 مليار دولار لتقديم المساعدة لـ 6 ملايين شخص من خلال توفير الغذاء والرعاية الطبية والمأوى والحماية. من دون هذا التمويل، سيواجه الملايين مزيداً من الصعوبات».
وحذّر شمالي من خطورة استهداف البنية التحتية للطاقة وأثرها السلبي على ترك المستشفيات والمنازل من دون كهرباء وتدفئة خلال أبرد شهور السنة.

الأمم المتحدة
أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
المساعدات الإنسانية
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