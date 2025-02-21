السبت 22 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

غزة.. جولة جديدة اليوم من تبادل الأسرى والرهائن

فلسطينيون يشقون طريقهم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم (رويترز)
22 فبراير 2025 01:14

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات حاكم رأس الخيمة.. "صقر الإنسانية" تقدم 300 طن من "طرود الأطفال حديثي الولادة" ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم غزة
نتنياهو يأمر بشن عملية عسكرية مكثفة في الضفة الغربية

أعلنت حركة «حماس»، أنها ستفرج اليوم السبت، عن 6 رهائن إسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت إن «المحتجزين المقرر الإفراج عنهم هم: إيليا ميمون إسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منجيستو، هشام السيد».
وتشمل جولة اليوم من تبادل الأسرى والمحتجزين، 602 أسير فلسطيني، منهم 445 من معتقلي قطاع غزة خلال الحرب، و51 من ذوي أحكام المؤبد، و59 من الأحكام العالية، و47 أسيراً من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية من محرري صفقة شاليط الذين جرى إعادة اعتقالهم، وحكم عليهم باستكمال محكومياتهم.
وستشهد الصفقة المرتقبة الإفراج عن عدد من قادة «حماس» في الضفة الغربية، الذين سيجري إبعادهم إلى خارج البلاد. 
كما ستشهد الصفقة الإفراج عن أقدم الأسرى الفلسطينيين، وهم نائل البرغوثي الذي أمضى 45 عاماً في الأسر، وعلاء البازيان، الذي أمضى 42 عاماً في الأسر، وسامر المحروم، المسجون لأكثر من 38 عاماً، والذين سيجري إبعادهم أيضاً إلى خارج البلاد.
في غضون ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن إسرائيل قتلت 100 فلسطيني وأصابت 820 آخرين، وأعاقت تنفيذ بنود «البروتوكول الإنساني» المتعلق بوقف إطلاق النار في القطاع منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ قبل أكثر من شهر.
وذكر رئيس المكتب الإعلامي، سلامة معروف، أمس، في منشور على منصة «إكس»، أن «آخر ضحايا القتل كان سيدة صباح الجمعة في رفح، حيث إنه منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي 100 فلسطيني في غزة وأصاب 820 آخرين».
بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، تسجيل أكثر من 350 انتهاكاً إسرائيلياً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في 19 يناير الماضي.
وقال: «الاحتلال الإسرائيلي انتهك اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 350 مرة منذ توقيعه، في تأكيد واضح على استمراره في خرق الالتزامات وتحدي المجتمع الدولي».
سياسياً، أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن استغرابه وتفاجئه لعدم ترحيب الأردن ومصر بخطته المقترحة بشأن قطاع غزة، مؤكداً أن خطته بشأن القطاع هي مجرد توصية وليست إلزامية، قائلًا: «خطتي جيدة، لكنني لا أفرضها، وسأكتفي بالتوصية بها».

غزة
تبادل الأسرى
الأسرى الفلسطينيين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
حماس
أهالي غزة
حركة حماس
سكان غزة
هدنة غزة
اتفاق وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
ليفركوزن يشدد الخناق على بايرن ميونيخ
الرياضة
ليفركوزن يشدد الخناق على بايرن ميونيخ
اليوم 21:04
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك
الأخبار العالمية
أميركا تقدم للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن أزمة أوكرانيا
اليوم 20:55
جاسبريني لن يجدد عقده مع أتالانتا!
الرياضة
جاسبريني لن يجدد عقده مع أتالانتا!
اليوم 20:51
لاتسيو تحت تهديد «الخامس»!
الرياضة
لاتسيو تحت تهديد «الخامس»!
اليوم 20:49
التعاون يفرض التعادل على الشباب في الدوري السعودي
الرياضة
التعاون يفرض التعادل على الشباب في الدوري السعودي
اليوم 20:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©