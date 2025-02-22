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الإمارات: ملتزمون بدعم جهود تهدئة التوترات تغليب الدبلوماسية والحوار

الإمارات: ملتزمون بدعم جهود تهدئة التوترات تغليب الدبلوماسية والحوار
23 فبراير 2025 01:09

جوهانسبرغ (وام)

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شارك وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات في اجتماع وزراء الخارجية الأول لمجموعة العشرين في جوهانسبرغ، برئاسة معالي أحمد الصايغ، وزير دولة و«الشيربا» الإماراتي لمجموعة العشرين.
 وضم الوفد سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحش سعيد الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جنوب أفريقيا ونائب «الشيربا» الإماراتي.
افتتح أعمال الاجتماع فخامة سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا. وتضمنت الفعاليات جلستين رئيسيتين، الأولى تناولت الوضع الجيوسياسي العالمي، والثانية ركزت على أهداف مجموعة العشرين لعام 2025. كما تم خلال الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققتها مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة.
وأكد معالي الصايغ، خلال الاجتماع، التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم جهود تهدئة التوترات، من خلال تغليب الدبلوماسية والحوار لبناء التفاهم المتبادل. كما أعرب معاليه عن دعم دولة الإمارات لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين ولأولوياتها الرئيسية، مؤكداً أن الدولة، بصفتها ضيفاً في المجموعة، ستعمل على دعم تطلعات وأهداف الاقتصادات النامية والأقل نمواً في مختلف مسارات المجموعة.
ودعت جمهورية جنوب أفريقيا دولة الإمارات للمشاركة بصفة ضيف خلال قمة مجموعة العشرين لعام 2025 التي تنعقد تحت شعار: «التضامن والمساواة والاستدامة». وتشكل هذه الدعوة المشاركة السادسة للدولة في المجموعة، حيث شاركت في قمة المجموعة في فرنسا عام 2011 والمملكة العربية السعودية في عام 2020، وإندونيسيا في عام 2022، ثم الهند في عام 2023 والبرازيل في عام 2024.

مجموعة العشرين
الإمارات
الدبلوماسية
وزراء الخارجية
أحمد الصايغ
سعيد الهاجري
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