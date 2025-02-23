روسيا تشيد بالحوار بين بوتين وترامب

قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأحد، إن الحوار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب "واعد"، في وقت تبحث موسكو وواشنطن عقد قمة بين الرئيسين.

وقال دميتري بيسكوف، ردا على سؤال للتلفزيون الروسي، إن "الحوار جرى بين رئيسين مميزين حقا. إنه واعد. من المهم ألا يحول أي أمر دون تنفيذ إرادتهما السياسية".

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من جهته اليوم الأحد، إلى موقف موحد للولايات المتحدة وأوروبا من أجل "سلام دائم" في بلاده.

وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تلغرام "علينا أن نبذل أفضل ما في وسعنا من أجل سلام دائم وعادل لأوكرانيا. هذا الأمر ممكن عبر وحدة جميع شركائنا. المطلوب قوة أوروبا وقوة أميركا وقوة جميع من يريدون سلاما دائما".