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الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة

الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة
26 فبراير 2025 01:04

القاهرة (وام)

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شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي عقدت أمس في العاصمة المصرية القاهرة، للتحضير للجلسة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، والتي تعقد اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسبقها جلسة طارئة خاصة بفلسطين لبحث المستجدات على الساحة الفلسطينية.
وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، وناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
وشارك محمد اليماحي في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التي ناقشت التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، واستعرضت مذكرة بشأن إعداد رؤية برلمانية لتفعيل دور الدبلوماسية الوقائية لنزع فتيل الأزمات ومنع نشوب الصراعات.
وتستهدف هذه الرؤية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية الفاعلة في السياسة الخارجية. وناقشت اللجنة مذكرة بشأن إعداد رؤية برلمانية لمكافحة الآليات الحديثة لترويج وتصنيع وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.
وشاركت ناعمة الشرهان في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب التي ناقشت الآليات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية في مناطق الحروب والنزاعات في ظل ما تشهده المنطقة العربية من حروب وصراعات خلفت الكثير من الكوارث الصحية.

الشعبة البرلمانية الإماراتية
الإمارات
القاهرة
البرلمان العربي
المجلس الوطني الاتحادي
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