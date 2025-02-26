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زيلينسكي يأمل في لقاء ترامب الجمعة

زيلينسكي يأمل في لقاء ترامب الجمعة
26 فبراير 2025 19:54

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، عن أمله في زيارة واشنطن الجمعة ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق-إطار لاستغلال الموارد الطبيعية الأوكرانية وبحث معه مسألة المساعدات المستقبلية لبلاده.
وطالب ترامب أوكرانيا بالحصول على معادنها النادرة تعويضا عن مساعدات أميركية بمليارات الدولارات تلقتها خلال عهد سلفه جو بايدن.
وقال مسؤول أوكراني كبير لفرانس برس مساء الثلاثاء إن كييف وافقت على شروط صفقة تطور الولايات المتحدة بموجبها بشكل مشترك الموارد المعدنية في أوكرانيا، وأن زيلينسكي قد يوقع عليها الجمعة في واشنطن.
وقال زيلينسكي للصحافيين الأربعاء "أود بشدّة القيام بهذه الزيارة".
وأضاف "هذه مجرد البداية وقد تحقق نجاحاً كبيراً. النجاح رهن بمحادثتنا مع الرئيس ترامب".
وقال زيلينسكي إن عائدات صفقة الموارد سيتم إيداعها في صندوق مملوك بشكل مشترك من أوكرانيا والولايات المتحدة، وأن كييف لن تكون "مدينة" للمساعدات المقدمة في عهد بايدن.
وأوضح زيلينسكي "سيكون هذا غير عادل بالنسبة لنا".
وتابع أنّه سيسأل ترامب إن كان سيوقف المساعدات الأميركية المستقبلية لأوكرانيا، وفي هذه الحالة إذا كانت كييف ستتمكن من شراء أسلحة من الولايات المتحدة.
وتأمل أوكرانيا في أن يؤدي الاتفاق إلى تحسين العلاقات مع إدارة ترامب التي توترت على وقع انتقادات وهجمات كلامية من ترامب على زيلينسكي.
وتريد كييف أيضا ضمانات أمنية، على الرغم من أن المسودة الحالية للاتفاق لا تنص على أي التزامات أمنية محددة على الولايات المتحدة، حسبما صرح مسؤول أوكراني كبير لوكالة فرانس برس.

 

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المصدر: آ ف ب
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