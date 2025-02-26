الحكومة اللبنانية تفوز بثقة البرلمان

بيروت (الاتحاد)

نالت الحكومة اللبنانية الجديدة التي يقودها نواف سلام، أمس، ثقة البرلمان بعد جلسات استمرت يومين، ناقش فيها النواب البيان الوزاري. وحصلت حكومة نواف على تأييد 95 نائباً، مقابل معارضة 12 آخرين، فيما امتنع 4 نواب عن التصويت.

وأعلن سلام في ختام جلسة الثقة بمجلس النواب، التزامه بالمعايير التي حددها لنفسه خلال تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنه «حان الوقت لأن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام، مع أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة».

وأكد سلام التزامه بـ«العمل على تحرير الأراضي اللبنانية من إسرائيل، وسنستمر في حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة اللبنانية»، مشيراً إلى أن حكومته باشرت بحملة دبلوماسية واسعة، وستعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والانسحاب من الأراضي اللبنانية وتطبيق القرار 1701.

في سياق آخر، شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانج شيو، خلال لقائه رئيس لبنان العماد جوزيف عون أمس، على أهمية إجراء الإصلاحات والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وشدد المسؤول الأممي «على أهمية الإصلاحات والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد»، لافتاً إلى أن «توافر هذه العناصر يؤمن تمويلاً للاستثمار»، وفقاً لبيان رئاسي لبناني.