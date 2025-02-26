«الربط الكهربائي الخليجي»: بدء مرحلة الاختبارات النهائية لتشغيل محطة الوفرة في الكويت

أعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، بدء مرحلة الاختبارات النهائية واستكمال تجهيزات تشغيل محطة الوفرة في الكويت.

وقال المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، إن نسبة الإنجاز تجاوزت 98%، متوقعاً إطلاق الخدمة في المحطة ومشروع توسعة الربط مع الكويت خلال أبريل المقبل. ولفت الإبراهيم إلى أن توسعة الربط مع الكويت تعد الأولى من بين ثلاثة مشاريع تخطط الهيئة لتنفيذها في المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن محطة الوفرة تُعتبر واحدة من أكبر المحطات الكهربائية، وستوفر أربع مغذيات رئيسية، مما سيرفع القدرة الكهربائية من 1200 ميجاوات إلى أكثر من 3500 ميجاوات.

وأوضح أن محطة الوفرة في الكويت، تقترب من دخول حيز العمل كأحد المشاريع الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحقيق الاستقرار والتكامل في إمدادات الطاقة بين دول مجلس التعاون، كما يشمل ذلك مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان، ومشروع توسعة الربط مع دولة الإمارات.

وأشار إلى أن دول الخليج تعمل حالياً على توسيع دائرة الربط الكهربائي فيما بينها، إلى جانب تعزيز الربط مع دول خارج المنظومة الخليجية، بدءًا من الربط مع جمهورية العراق، وذلك ضمن خطوات متسارعة لتحقيق هذا الهدف، وتطبيقًا لاستراتيجيات هيئة الربط الخليجية الرامية إلى توسيع نطاق الربط الإقليمي وإنشاء سوق عربي لتجارة وتبادل الطاقة.

وأضاف أن المبادرة التي تعمل عليها الهيئة، والمتعلقة بربط الشبكات الكهربائية العربية، تُعد خطوة متقدمة نحو إطلاق السوق العربية للكهرباء، ما يعزز التكامل الكهربائي في المنطقة، ويمثل انتقالة نوعية بعد النجاحات التي تحققت في مجال ربط الشبكات الخليجية.

وأكد المهندس الإبراهيم، أن الربط الكهربائي يتيح للدول الأعضاء تبادل الطاقة بكفاءة عالية، ما يسهم في تقليل الهدر وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع توجهات دول مجلس التعاون الخليجي نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

وقال إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تعكس رؤية قادة دول الخليج في التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، موضحاً أن المشروع عزز أمن الطاقة، ورفع كفاءة التشغيل، وضمن استقرار الشبكات الكهربائية الخليجية بنسبة نجاح 100% مع تقليل التكاليف التشغيلية وضمان استدامة إمدادات الكهرباء.