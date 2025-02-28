«الأونروا»: قدمنا مساعدات غذائية لمليوني شخص في غزة

غزة (الاتحاد)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إنه منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 ديسمبر، أحرزت الوكالة تقدماً منقطع النظير في تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين هناك، حيث قدمت بالتنسيق مع الشركاء الآخرين في المجال الإنساني، مساعدات غذائية لمليوني شخص، أو ما يزيد على 90% من السكان، ما ساعد على تحسين الأمن الغذائي بشكل طفيف.

وفي مجال الصحة، أعادت «الأونروا» الوصول إلى الخدمات لنحو 180 ألف شخص في خان يونس ورفح ومدينة غزة من خلال إعادة فتح المراكز الصحية. وقامت فرق «الأونروا» بتزويد أكثر من نصف مليون شخص بالأغطية والملابس، وبتزويد نحو 64 ألف شخص بالخيام.

وحثت الوكالة على مواصلة التضامن العالمي من أجل أن يتلقى سكان غزة الدعم الذي يحتاجونه لإعادة بناء حياتهم.