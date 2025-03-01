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ستارمر يؤكد دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا

ستارمر يؤكد دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا
1 مارس 2025 11:47

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "دعمه الثابت لأوكرانيا" بعدما تحدث مع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد مواجهتهما الساخنة في البيت الأبيض. 
وجاء تدخل رئيس الوزراء بعد جدال حاد في المكتب البيضاوي بين زيلينسكي وترامب. وتخلى الرئيسان عن خطط توقيع صفقة معادن كانت ستمنح أوكرانيا المزيد من الدعم الأميركي مقابل الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية.
 ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن متحدثة باسم الحكومة قولها "لقد تحدث رئيس الوزراء الليلة إلى الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي". وتابعت "إنه (ستارمر) يحافظ على دعمه الثابت لأوكرانيا، وهو يقوم بكل ما في وسعه لإيجاد مسار يقود إلى سلام دائم على أساس سيادة وأمن أوكرانيا". وأضافت "رئيس الوزراء يتطلع إلى استضافة قادة دوليين يوم الأحد، من بينهم الرئيس زيلينسكي".

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المصدر: د ب أ
بريطانيا
كير ستارمر
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