الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية

بروكسل (الاتحاد)

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة، داعياً تل أبيب للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية.

وقال أنور العنوني المتحدث باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان أمس، إن 40 ألف فلسطيني نزحوا وتضررت البنى التحتية في الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 40 يوماً بالضفة.

وأضاف العنوني أن الاتحاد الأوروبي دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وأكد أن هناك قلقاً عميقاً بشأن عواقب اعتداءات إسرائيل على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية. وقال العنوني إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق أيضاً إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في الضفة الغربية، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس مع حلول شهر رمضان.

وصباح أمس، أول أيام شهر رمضان المبارك دفع الجيش الإسرائيلي، بجرافات عسكرية جرفت طرقات وهدمت جدران 11 منزلاً بحي المنشية في مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية منذ 21 يوماً. وتحذر السلطات الفلسطينية من أن تلك العملية تأتي في إطار مخطط حكومة تل أبيب لضم الضفة وإعلان السيادة عليها.