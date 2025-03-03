قتيل و4 مصابين بهجوم إرهابي في باكستان

كويتا (وكالات)

أعلن مسؤول في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، أمس، أن فرداً من قوات شبه عسكرية باكستانية قُتل وأصيب أربعة آخرون في هجوم نفذته انتحارية في الإقليم.

وأضاف بلال شبير، نائب مفوض منطقة كلات، حيث وقع الهجوم «قُتل جندي من قوات فيلق الحدود وأُصيب أربعة آخرون في الهجوم الانتحاري الذي نفذته انتحارية». ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت إحدى الجماعات المسلحة، قد استخدمت في السابق مسلحات لشن هجمات، وهو خروج عن المألوف في معظم التفجيرات الانتحارية في المنطقة التي ينفذها إلى حد كبير مهاجمون من الذكور.

وقال مسؤولون أمس، إن 73 شخصاً على الأقل قُتلوا في أغسطس عندما هاجم مسلحون مراكز للشرطة وخطوطاً للسكك الحديدية وطرقاً سريعة، وشنت قوات الأمن عمليات رداً على ذلك.