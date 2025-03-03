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«الصليب الأحمر»: وقف إطلاق النار في غزة يمنع انزلاق المنطقة لليأس مجدداً

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في غزة (أرشيفية)
4 مارس 2025 01:53

غزة (الاتحاد)

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قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريك إيغر، إن استمرار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» في غزة، ضروري لمنع المنطقة من الانزلاق إلى اليأس مجدداً.
وأوضحت سبولياريك إيغر في بيان أمس، أن «اتفاق وقف إطلاق النار أنقذ أرواحاً لا حصر لها وقدم بصيصاً من الأمل وسط معاناة لا يمكن تصورها».  وذكرت أن اللجنة الدولية عملت على ضمان العودة الآمنة للأسرى بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدةً استعدادها لمواصلة ذلك.
وتابعت: «إذا تم بذل كل الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار، فإن القتال والقتلى سوف يتوقفان، وستصل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسيتم لم شمل مزيد من العائلات».

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