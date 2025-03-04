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ترودو: كندا ستفرض رسوماً جمركية على الولايات المتحدة

ترودو
4 مارس 2025 12:32

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنّ بلاده ستفرض اعتبارا من الثلاثاء رسوما جمركية على الواردات الأميركية ردّاً على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء مماثلا.
وقال ترودو في بيان إنّه "إذا دخلت الرسوم الجمركية الأميركية حيّز التنفيذ، فإنّ كندا ستردّ اعتبارا من منتصف الليل بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 155 مليار دولار من البضائع الأميركية".
وأتى بيان ترودو بعيد إعلان ترامب أنّه "لم يعد هناك من مجال" للمكسيك وكندا لتجنّب زيادة الرسوم الجمركية المقرّر أن تدخل حيّز التنفيذ فجر الثلاثاء.

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
جاستن ترودو
دونالد ترامب
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