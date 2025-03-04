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ألمانيا تصدر أمر اعتقال منفذ عملية الدهس في «مانهايم»

ألمانيا تصدر أمر اعتقال منفذ عملية الدهس في «مانهايم»
4 مارس 2025 22:25

أصدرت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، أمر اعتقال بحق سائق السيارة الذي نفذ عملية الدهس في مدينة «مانهايم» الألمانية، أمس الاثنين، بتهمة قتل شخصين والشروع في القتل في عدة حالات أخرى.
 جاء ذلك وفقا لما أعلنه الادعاء العام والمكتب الإقليمي للتحقيقات الجنائية في ولاية «بادن فورتمبرج» الألمانية التي تقع بها مدينة «مانهايم». 
 وكانت الشرطة الألمانية أعلنت القبض على الشخص المشتبه به في تنفيذ هذا الحادث، وقالت مصادر أمنية إنها تستبعد وجود شركاء آخرين لهذا الشخص الذي داهم بسيارته مجموعة من الأشخاص في كرنفال «اثنين الزهور» في «مانهايم».

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