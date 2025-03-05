قتلى في تفجير انتحاري شمال غرب باكستان

قالت الشرطة وخدمات الإنقاذ في باكستان إن انتحاريين اقتحموا منشأة أمنية في شمال غرب البلاد بسيارات ملغومة مما أدى إلى مقتل 13 مدنيا على الأقل بينهم ستة أطفال إضافة إلى خمسة جنود.

وقال الجيش إن خمسة جنود قُتلوا وأضاف أن أربعة انتحاريين كانوا من بين 16 مسلحا سقطوا قتلى في الهجوم.

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم. وقال الجيش إن 13 مدنيا قتلوا في الهجوم.

وقال محمد نعمان المتحدث باسم مستشفى قريب إن 30 أصيبوا في الهجوم مضيفا أنهم جميعا مدنيون وقعت عليهم المباني والأسوار المنهارة. وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالهجوم.