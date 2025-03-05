زيلينسكي: يمكننا تحقيق سلام مستدام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه «يمكن تحقيق سلام مستدام» في بلاده إذا عملت أوروبا والولايات المتحدة معاً.

وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس «نريد جميعاً مستقبلاً آمناً لشعبنا. لا نريد وقف إطلاق النار بصورة موقتة، بل نهاية للحرب بشكل دائم».

وأضاف زيلينسكي: «عبر جهودنا المنسقة وقيادة الولايات المتحدة، يمكن تحقيق ذلك».

كما رحب المستشار الألماني أولاف شولتس، باستعداد زيلينسكي لإجراء مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سلمي مع روسيا.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية «شتيفن هيبشترايت» لاحقا بأن الجانبين اتفقا أيضا على «أهمية الدور القيادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب» في الطريق نحو تحقيق وقف قريب لإطلاق النار وإحلال السلام الدائم في أوكرانيا.

وكان زيلينسكي صرح في وقت سابق بأنه مستعد للدخول في مفاوضات من أجل تحقيق سلام عادل في أسرع وقت ممكن.