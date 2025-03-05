الخميس 6 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن.. احتمال استثناءات في الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك

واشنطن.. احتمال استثناءات في الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك
5 مارس 2025 19:35

ألمح وزير التجارة هوارد لوتنيك، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية وضع استثناءات من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منتجات كندا والمكسيك.
يأتي ذلك، بعد أن أضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء تطبيق الرسوم، أمس بسوق الأسهم وأثار قلق المستهلكين وأشعل أزمة تجارية بين واشنطن وكل من العاصمة الكندية «أوتاوا» والعاصمة المكسيكية «مكسيكو سيتي». 
وفي مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، قال لوتنيك: «إن ترامب سيحدث خططه للرسوم بإصدار إعلان بعد الظهر، مما قد يعفي قطاعات، مثل السيارات من رسوم الاستيراد».
 وأضاف الوزير الأميركي: «ستكون هناك تعريفات، دعونا نكون واضحين. لكن ما يفكر فيه هو أي أقسام من السوق يمكن أن يفكر في إعفائها حتى نصل، بالطبع، إلى 2 أبريل».
ويعتزم الرئيس الأميركي إعلان ما يسميه مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للرسوم الجمركية مع كل دول العالم يوم 2 أبريل المقبل. 
وقال لوتنيك: إنه «يتوقع أن يعلن الرئيس ترامب قراره بشأن الإعفاءات اليوم».
يذكر أن ترامب أمر، أمس، ببدء فرض تعريفة جمركية على واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك بنسبة 25%  باستثناء منتجات الطاقة الكندية التي تخضع لرسوم بنسبة 10%. كما أمر بمضاعفة الرسوم التي فرضها على منتجات الصين في فبراير الماضي من 10% إلى 20%.

أخبار ذات صلة
روسيا: ننظر بإيجابية إلى التفاوض حول السلام مع أوكرانيا
هل ينجح ماكرون في إقناع ترامب بتجنب الرسوم؟
المصدر: وكالات
واشنطن
الولايات المتحدة
المكسيك
كندا
دونالد ترامب
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
ضدنا بالفجيرة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة
علوم الدار
ضدنا بالفجيرة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة
اليوم 09:13
جندي أوكراني خلال تدريب عسكري في منطقة بشرق البلاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: ننظر بإيجابية إلى التفاوض حول السلام مع أوكرانيا
اليوم 02:28
عملية عسكرية ضد «داعش» في محافظة بري (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحذيرات أميركية من «هجمات محتملة» في الصومال
اليوم 02:28
أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان.. مقتل منفذي الهجوم على موقع عسكري شمال البلاد
اليوم 02:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©