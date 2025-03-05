واشنطن.. احتمال استثناءات في الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك

ألمح وزير التجارة هوارد لوتنيك، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية وضع استثناءات من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منتجات كندا والمكسيك.

يأتي ذلك، بعد أن أضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء تطبيق الرسوم، أمس بسوق الأسهم وأثار قلق المستهلكين وأشعل أزمة تجارية بين واشنطن وكل من العاصمة الكندية «أوتاوا» والعاصمة المكسيكية «مكسيكو سيتي».

وفي مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، قال لوتنيك: «إن ترامب سيحدث خططه للرسوم بإصدار إعلان بعد الظهر، مما قد يعفي قطاعات، مثل السيارات من رسوم الاستيراد».

وأضاف الوزير الأميركي: «ستكون هناك تعريفات، دعونا نكون واضحين. لكن ما يفكر فيه هو أي أقسام من السوق يمكن أن يفكر في إعفائها حتى نصل، بالطبع، إلى 2 أبريل».

ويعتزم الرئيس الأميركي إعلان ما يسميه مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للرسوم الجمركية مع كل دول العالم يوم 2 أبريل المقبل.

وقال لوتنيك: إنه «يتوقع أن يعلن الرئيس ترامب قراره بشأن الإعفاءات اليوم».

يذكر أن ترامب أمر، أمس، ببدء فرض تعريفة جمركية على واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك بنسبة 25% باستثناء منتجات الطاقة الكندية التي تخضع لرسوم بنسبة 10%. كما أمر بمضاعفة الرسوم التي فرضها على منتجات الصين في فبراير الماضي من 10% إلى 20%.