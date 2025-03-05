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المجلس العالمي للتسامح والسلام يشيد بمخرجات القمة العربية غير العادية

المجلس العالمي للتسامح والسلام يشيد بمخرجات القمة العربية غير العادية
5 مارس 2025 19:55

أشاد المجلس العالمي للتسامح والسلام، برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان، بمخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس في القاهرة.
وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم، أن القمة نجحت في صياغة موقف عربي موحد في مواجهة محاولات تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما نجحت في صياغة رؤية عربية موحدة لسبل وخطوات التصدي للتحديات التي تواجه ترسيخ دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال الجروان، إن كلمات القادة والزعماء في القمة عكست الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيدا بما قدمته القمة العربية الطارئة من طرح واقعي لخطة عربية جامعة تضمن التعافي المبكر وإعادة الإعمار لقطاع غزة.
وأكد على أهمية تكاتف المجتمع الدولي بكافة مؤسساته لتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ الخطة التي قدمتها مصر لإعادة الإعمار واستندت إلى بيانات دقيقة عن حجم الدمار الذي شهده قطاع غزة والاحتياجات الفعلية لإعادة الإعمار.

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أحمد بن محمد الجروان
إعادة إعمار غزة
القاهرة
غزة
المجلس العالمي للتسامح والسلام
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