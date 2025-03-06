حكومة غزة: نرحب بترتيبات إدارة القطاع

غزة (الاتحاد)

رحبت حكومة غزة أمس، بالجهود الساعية إلى ترتيب إدارة القطاع من خلال تشكيل لجنة تضم كفاءات وشخصيات وطنية مستقلة.

وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة في بيان: «نرحب بكل الجهود الساعية للتخفيف عن شعبنا في ظل ما يتعرض له من حرب متواصلة، بما فيها ترتيبات إدارة قطاع غزة عبر لجنة مشكلة من كفاءات وشخصيات وطنية مستقلة».

وتابع: «نجدد انفتاحنا الكامل واستعدادنا التام لتوفير مقومات إنجاح هذه المساعي، وتذليل العقبات أمام أي خطوة متوافق عليها وطنيا، وأننا لم ولن نكون إلا سنداً لهذه الجهود».

ولفت معروف إلى أن «الهيكل الإداري والكوادر الحكومية جاهزة لاستحقاقات العمل وفق هذه الرؤية، ومواصلة أداء مهامها الوظيفية وواجباتها الوطنية، بما يضمن استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنجاح عمل اللجنة المذكورة».