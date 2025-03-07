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البيت الأبيض: ترامب يوقع أمراً لإنشاء "احتياطي استراتيجي للبيتكوين"

البيت الأبيض: ترامب يوقع أمراً لإنشاء "احتياطي استراتيجي للبيتكوين"
7 مارس 2025 09:29

وقّع الرئيس دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا ستنشئ الحكومة الأميركية بموجبه "احتياطيا استراتيجيا من البيتكوين"، وهو ما يمثل دعما كبيرا لصناعة العملات المشفرة.
وقال ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، على شبكات التواصل الاجتماعي، إن هذا الاحتياطي سيكون "نوعا من فورت نوكس رقمي". وفي الولايات المتحدة، فورت نوكس هو المكان الذي تخزن فيه الحكومة الأميركية احتياطاتها من الذهب.
وفقا لساكس، تمتلك الولايات المتحدة بالفعل حوالي 200 ألف بيتكوين، تبلغ قيمتها زهاء 17,5 مليار دولار بالأسعار الحالية.

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
عملة البتكوين
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