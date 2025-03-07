الصين: تغيير وضع غزة بالقوة لن يجلب السلام

بكين (وكالات)

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال وانغ يي، خلال مؤتمر صحفي في بكين: «إذا كانت القوى الكبرى تهتم حقّاً بسكان غزة، فعليها أن تروج لوقف إطلاق نار كامل ودائم في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية».

وقال وانغ، إن «غزة أرض تنتمي إلى الشعب الفلسطيني، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، مؤكداً أن تغيير وضع غزة بالقوة لن يجلب السلام، بل سيسبب فوضى جديدة، بحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

ودعا الوزير إلى بذل الجهود من أجل تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتعزيز المساعدات الإنسانية، والالتزام بمبدأ «حكم فلسطين للفلسطينيين»، والمساهمة في إعادة إعمار غزة. وأشار وانج إلى أن القضية الفلسطينية كانت دائماً في صميم قضايا الشرق الأوسط، داعياً المجتمع الدولي إلى التركيز بشكل أكبر على حل الدولتين، وتقديم المزيد من الدعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف الوزير أن جميع الفصائل الفلسطينية بحاجة إلى الالتزام بإعلان بكين لتحقيق الوحدة وتعزيز قوتها الذاتية، كما يجب على جميع الأطراف في الشرق الأوسط تجاوز الخلافات لدعم إقامة الدولة الفلسطينية، فيما ينبغي على المجتمع الدولي بناء توافق وتعزيز السلام بين فلسطين وإسرائيل. وختم وانج بقوله: «سنواصل السعي بثبات لتحقيق العدالة والسلام والتنمية لشعوب الشرق الأوسط».

وفي سياق آخر، دعت فلسطين، أمس، مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل لضمان استدامة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وعودة الفلسطينيين إلى جميع أنحاء القطاع.

جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى كل من الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن في مارس الحالي (الدنمارك)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.

وشدد منصور على ضرورة التحرك العاجل من مجلس الأمن لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتوفير المساعدات، وتنفيذ الاتفاق بالكامل، وإعادة الإعمار.