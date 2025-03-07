السبت 8 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين: تغيير وضع غزة بالقوة لن يجلب السلام

أطفال فلسطينيون نازحون في مخيم مؤقت بمدينة رفح (أرشيفية)
8 مارس 2025 02:14

بكين (وكالات)

أخبار ذات صلة
90 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
«الوزاري الخليجي» يرفض الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان غزة

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال وانغ يي، خلال مؤتمر صحفي في بكين: «إذا كانت القوى الكبرى تهتم حقّاً بسكان غزة، فعليها أن تروج لوقف إطلاق نار كامل ودائم في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية».
وقال وانغ، إن «غزة أرض تنتمي إلى الشعب الفلسطيني، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، مؤكداً أن تغيير وضع غزة بالقوة لن يجلب السلام، بل سيسبب فوضى جديدة، بحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».  
ودعا الوزير إلى بذل الجهود من أجل تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتعزيز المساعدات الإنسانية، والالتزام بمبدأ «حكم فلسطين للفلسطينيين»، والمساهمة في إعادة إعمار غزة. وأشار وانج إلى أن القضية الفلسطينية كانت دائماً في صميم قضايا الشرق الأوسط، داعياً المجتمع الدولي إلى التركيز بشكل أكبر على حل الدولتين، وتقديم المزيد من الدعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. 
وأضاف الوزير أن جميع الفصائل الفلسطينية بحاجة إلى الالتزام بإعلان بكين لتحقيق الوحدة وتعزيز قوتها الذاتية، كما يجب على جميع الأطراف في الشرق الأوسط تجاوز الخلافات لدعم إقامة الدولة الفلسطينية، فيما ينبغي على المجتمع الدولي بناء توافق وتعزيز السلام بين فلسطين وإسرائيل.  وختم وانج بقوله: «سنواصل السعي بثبات لتحقيق العدالة والسلام والتنمية لشعوب الشرق الأوسط».
وفي سياق آخر، دعت فلسطين، أمس، مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل لضمان استدامة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وعودة الفلسطينيين إلى جميع أنحاء القطاع.
جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى كل من الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن في مارس الحالي (الدنمارك)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
وشدد منصور على ضرورة التحرك العاجل من مجلس الأمن لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتوفير المساعدات، وتنفيذ الاتفاق بالكامل، وإعادة الإعمار.

الصين
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الشعب الفلسطيني
وزارة الخارجية الصينية
وانغ يي
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
90 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
اليوم 02:16
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
الأخبار العالمية
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
اليوم 02:16
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان
اليوم 02:16
خليفة المرر في صورة جماعية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يرفض الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©