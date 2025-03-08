قتلى جراء الأمطار الغزيرة في مدينة "باهيا بلانكا" الأرجنتينية

لقي ستة أشخاص، على الأقل، مصرعهم جراء أمطار غزيرة هطلت على مدينة "باهيا بلانكا" الساحلية الواقعة على بعد 600 كلم جنوب عاصمة الأرجنتين "بوينس آيرس".

وذكرت السلطات المحلية أن أكثر من 300 ملليمتر من الأمطار هطلت في حوالي ست ساعات على المدينة، ما أدى إلى إغراق العديد من شوارعها ودفع لإجلاء أكثر من ألف شخص من سكانها، لافتة إلى أن خمسة من الضحايا الستة لقوا حتفهم عندما علقوا في المياه على الطريق العام.

وأكدت البلدية أنه لا يمكنها استبعاد احتمال وجود عدد أكبر من الضحايا نظرا لحجم الكارثة، خاصة أن جزءاً كبيراً من المدينة كان تحت المياه بعد سبع ساعات من الأمطار الغزيرة المتواصلة.

وقال فيديريكو سوسبييليس، رئيس بلدية "باهيا بلانكا"، في رسالة فيديو على منصة "إكس"، إن الأمطار توقفت لكن طرقاً مغمورة بالمياه لا تزال تمنع الناس من الوصول إلى أجزاء مختلفة من المدينة، لافتا إلى أنه تم قطع الكهرباء عن لأسباب أمنية.

كما ألغت البلدية جميع الأنشطة في المدينة ودعت السكان إلى البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، لكنها سمحت بالتحرك بالآليات الثقيلة فقط استعدادا لعمليات الإنقاذ، في وقت تم إغلاق المطار الرئيسي.

وكانت المدينة ذاتها قد تعرضت في نهاية عام 2023 إلى عاصفة عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح وصلت سرعتها إلى 150 كلم في الساعة ، ما تسبب بمقتل 13 شخصا.