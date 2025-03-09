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الرئيس البولندي يرد على اقتراح فرنسا توسيع مظلتها النووية

الرئيس البولندي أندريه دودا
9 مارس 2025 23:09

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، في مقابلة مع قناة (إل.سي.آي) الفرنسية أذيعت اليوم الأحد، إنه يؤيد فكرة أن توسع فرنسا مظلتها النووية لتشمل بولندا.
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، عن استعداده لفتح نقاش حول توسيع قوّة الردع النووي التي تتمتّع بها فرنسا لتشمل دولا أوروبية أخرى.
وفرنسا وبريطانيا هما القوتان النوويتان الوحيدتان في أوروبا الغربية.
وأبدى فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين الفائرين في الانتخابات التشريعية في ألمانيا، اليوم الأحد، انفتاحه على طرح فرنسا توفير مظلة حماية لأوروبا بواسطة الترسانة النووية الفرنسية.

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المصدر: وكالات
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بولندا
فرنسا
أندريه دودا
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