«الأغذية العالمي»: 620 مليون دولار لمواصلة دعم النازحين غرب ووسط أفريقيا

دكار (وكالات)

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيوقف مساعدات الطعام والتغذية لأكثر من مليوني شخص في نيجيريا ومنطقة وسط الساحل الشهر المقبل إذا لم يتلق تمويلاً عاجلاً لسد النقص. وذكرت المنظمة أنها تحتاج إلى 620 مليون دولار لمواصلة دعم النازحين في تشاد ومالي ومن يعانون انعدام الأمن الغذائي في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا.

وقالت مارجوت فان دير فيلدن المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي «إن تناقص المساعدات الخارجية على مستوى العالم يشكل تهديداً كبيراً لعملياتنا في غرب أفريقيا».