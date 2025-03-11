الأربعاء 12 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي: على واشنطن «إقناع» موسكو بوقف إطلاق النار

زيلينسكي: على واشنطن «إقناع» موسكو بوقف إطلاق النار
12 مارس 2025 00:08

 أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن على واشنطن أن «تقنع» موسكو بقبول مقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً الذي طُرح خلال المحادثات الأوكرانية الأميركية في جدة بالسعودية.
وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي «يتعين على الولايات المتحدة إقناع روسيا بالقيام بذلك»، مضيفاً أن أوكرانيا تنظر إلى اقتراح الهدنة «بشكل إيجابي».
وقال «أوكرانيا تقبل هذا الاقتراح.... نحن مستعدون لاتخاذ مثل هذه الخطوة».
وأضاف زيلينسكي بعد المحادثات أن الولايات المتحدة «تفهم حججنا وتدرك فحوى مقترحاتنا»، شاكراً الرئيس الأميركي دونالد ترامب على «المحادثة البناءة» بين فريقي البلدين.
وأضاف زيلينسكي أن «أوكرانيا مستعدة للسلام. ويجب على روسيا أن تظهر ما إذا كانت مستعدة لإنهاء الحرب أو مواصلتها».
كما تحدث رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك الذي شارك في المفاوضات في جدة، عن لقاء «بناء».
وأكد على تطبيق تلغرام أن «السلام العادل هو المفتاح بالنسبة لنا. نريد سلاماً دائماً».

 

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تدعم هدنة لـ 30 يوماً مع روسيا
قادة جيوش غربية يجتمعون في باريس لدعم كييف
المصدر: آ ف ب
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
حاكم عجمان بحضور عمار بن حميد يتقبل تهاني سالم القاسمي والشيوخ والمهنئين بشهر رمضان (الصور من وام)
علوم الدار
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك
اليوم 03:05
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
الرياضة
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
اليوم 02:55
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة أطفال القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ مبادرة إنسانية لدعم قطاع التعليم في غزة
اليوم 02:54
جانب من بيان الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية لإدماج ذوي الإعاقة في جوانب الحياة
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©