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ترامب يتعهد بالرد على الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
12 مارس 2025 20:50

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيرد على الرسوم الجمركية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي، رداً على تلك التي فرضتها واشنطن على الصلب والألمنيوم.
وسئل ترامب، خلال لقائه، رئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن، عن إمكانية رده على قرار بروكسل، فأجاب "بالطبع سنرد".
وكرر ترامب، اتهام الاتحاد الأوروبي، بأنه "نشأ للاستفادة من الولايات المتحدة. إنهم يستفيدون من الولايات المتحدة".
وأبدى ترامب ثقته بأن الولايات المتحدة "ستكسب" الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "سنكسب هذه المعركة التجارية".

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المصدر: آ ف ب
مايكل مارتن
الاتحاد الأوروبي
الرسوم الجمركية
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حرب الرسوم الجمركية
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