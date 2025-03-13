بوتين يردّ على مقترح أميركا بشأن هدنة في أوكرانيا

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على مقترح أميركي بشأن هدنة في الأزمة الأوكرانية.

وقال بوتين إن روسيا توافق على المقترحات الأميركية لوقف القتال لكن هناك "خلافات دقيقة" و"أسئلة جدية" ما زالت عالقة.

وقال بوتين، في مؤتمر صحافي، في الكرملين "نحن نؤيدها، ولكن هناك بعض الخلافات الدقيقة"، متسائلا "كيف يمكننا ضمان عدم تكرار مثل هذا الوضع؟ كيف سيتم تنظيم عملية المراقبة؟ (...) هذه أسئلة جدية".

وأضاف "نحن بحاجة إلى التحدث حول هذه الأمور مع شركائنا الأميركيين، وربما الاتصال بالرئيس (دونالد) ترامب".

وشكر الرئيس الروسي، نظيره الأميركي دونالد ترامب على جهوده لإنهاء الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022.