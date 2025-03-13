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مصر.. قتلى وجرحى جراء حادث اصطدام قطار بحافلة

اصطدام قطار بحافلة في مصر
13 مارس 2025 20:46

لقي ثمانية أشخاص، بينهم أطفال، حتفهم وأصيب 12 آخرون إثر اصطدام قطار بحافلة صغيرة، اليوم الخميس، بطريق جلبانة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية بمصر.
وأوضحت وزارة الصحة أن 13 سيارة إسعاف مجهزة أرسلت إلى موقع الإبلاغ عن الحادث، حسبما ذكر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني.
ونقل المصابون إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي.
وذكرت إدارة الطرق المصرية أن قطار الركاب كان في طريقه الطبيعي على خط السكة الحديد عندما وقع التصادم، بينما كانت الحافلة تسير على خط ليس مخصصا للعبور.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن هناك طفلا في حالة حرجة. 

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المصدر: وكالات
مصر
حادث اصطدام
قطار
حافلة
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