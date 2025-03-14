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مستوطنون يهاجمون قرية في نابلس ويحرقون منازل ومركبات

محل تجاري أحرقه المستوطنون في جنوب نابلس (أرشيفية)
15 مارس 2025 02:36

رام الله (الاتحاد)

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واشنطن: نعمل لحل دائم للصراع في غزة

هاجم مستوطنون إسرائيليون، فجر أمس، قرية فلسطينية بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا 6 منازل ومركبة.
وقال سليمان دوابشة، رئيس مجلس قروي «دوما»، إن عشرات المستوطنين هاجموا «خربة المراجم» وأحرقوا 6 منازل ومركبة.
وأوضح دوابشة، أن الهجوم خلف خسائر مادية كبيرة، حيث أحرق المستوطنون المنازل بشكل كامل.
وأشار إلى اندلاع مواجهات بين أهالي القرية والمستوطنين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
ومنذ بدئه الحرب على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل أكثر من 934 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفاً و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

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المستوطنون الإسرائيليون
إسرائيل
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الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
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