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انطلاق مهمة إعادة رائدي الفضاء العالقين في محطة الفضاء الدولية

انطلاق مهمة إعادة رائدي الفضاء العالقين في محطة الفضاء الدولية
15 مارس 2025 14:55

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) يوم الجمعة أن مهمة إعادة رائدي فضاء عالقين في الفضاء قد تم إطلاقها بنجاح.
وكان رائدا الفضاء الأميركيان باري ويلمور وسونيتا ويليامز على متن محطة الفضاء الدولية منذ يونيو، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يكونا على متن المحطة لمدة أسبوع واحد فقط.
وقالت ناسا إن صاروخا من طراز "فالكون 9" من شركة "سبيس اكس" دفع مركبة الفضاء "دراجون" إلى المدار، وهي تحمل رائدي الفضاء من ناسا آن مكلاين ونيكول آيرز ورئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تاكويا أونيشي ورائد الفضاء الروسي كيرل بيسكوف.
ومن المتوقع أن ترسو المركبة الفضائية في محطة الفضاء الدولية في وقت متأخر من اليوم السبت.
وقالت ناسا إن رواد الفضاء في ناسا نيك هيج وويليامز وويلمور، إلى جانب رائد الفضاء الروسي ألكساندر جوربونوف، سيغادروا محطة الفضاء الدولية ليس قبل 19 مارس.

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المصدر: د ب أ
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